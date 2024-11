Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall - alkoholisierter Fahrer leicht verletzt

Rommerskirchen (ots)

Am 01.11.2024, um 07:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall in Rommerskirchen-Anstel.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 25jähriger Rommerskirchener die Landstraße 280 (Knechtstedener Straße) aus Richtung Kloster Knechtsteden in Richtung Rommerskirchen-Anstel. In Höhe der Kreuzung Bruchrandweg (Am Ziegelhof) kam er mit seinem PKW Opel nach links von der Fahrbahn ab. Aufgrund der Kollision mit dem Erdreich überschlug sich der PKW und schleuderte zurück auf die Fahrbahn der L 280. Der Fahrzeugführer, der sich allein im Fahrzeug befand, wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Da der Rommerskirchener unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der stark beschädigte PKW wurde geborgen und abgeschleppt. Die L 280 musste im Bereich der Unfallstelle für ca. 90 Minuten gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (st)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell