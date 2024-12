Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochnachmittag (18.12.2024) ist es zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch in der Oberstadt in Siegen gekommen.

Gegen 17:15 Uhr hörte ein 68-Jähriger laute Geräusche in seiner Wohnung in der Kampenstraße. Als er in sein Wohnzimmer ging, sah er eine männliche, dunkel gekleidete Person, die sich an seiner Terassentür zu schaffen machte. Als der Unbekannte den 68-Jährigen sah, flüchtete dieser. An der Terassentür entstand geringer Sachschaden.

Zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Giersbergstraße gekommen. Der unbekannte Täter verschaffte sich von der Terrasse aus gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Ersten Erkenntnissen nach durchwühlte er Schränke und Schubladen. Er entwendete Bargeld und Schmuck.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

