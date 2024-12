PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Pkw beschädigt +++ Weiträumige Verkehrskontrollen im Kreisgebiet

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Waldems-Bermbach, An der Kreuzheck, Samstag, 07.12.2024, 15:00 Uhr bis Dienstag, 10.12.2024, 16:00 Uhr

(fh)Im Waldemser Ortsteil Bermbach brachen Unbekannte in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus ein. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge betraten die Täter zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen Samstag und Dienstag das Grundstück der Geschädigten in der Straße "An der Kreuzheck" und entfernten den Rollladen der Terrassentür. Anschließend wurde die Tür mit einem Hebelwerkzeug geöffnet, die dahinterliegenden Räume durchsucht und unbemerkt die Flucht angetreten. Bei der Tatausführung verursachten die Einbrecher einen Schaden von knapp 1.000 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine genauen Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden.

Hinweise in der Sache werden von den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Pkw beschädigt,

Taunusstein-Wehen, Lortzingstraße, Sonntag, 08.12.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag beschädigten Unbekannte ein in Taunusstein-Wehen geparktes Fahrzeug. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Besitzerin eines grauen Suzuki Swift hatte diesen am Sonntag, gegen 17:00 Uhr am Fahrbahnrand der Lortzingstraße abgestellt. Am darauffolgenden Tag gegen 11:00 Uhr stellte sie dann die Beschädigungen an der Beifahrerseite in Form von Kratzern fest und verständigte die Polizei.

Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Flächendeckende Verkehrskontrollen im Kreisgebiet, Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 10.12.2024, 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Straßenverkehrskontrollen umfassen viele Bereiche, die alle der Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern sowie der Verkehrsunfallminimierung dienen. Zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden führte die Polizei am Dienstag, den 10.12.2024 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr flächendeckend im Rheingau-Taunus-Kreis Standkontrollen durch. Nicht nur die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, sondern auch Geschwindigkeitskontrollen auf der B 275 bei Idstein, der B 42 bei Eltville und im Bereich einer Kita/Schule in Bad Schwalbach standen im Fokus der Beamtinnen und Beamten. Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit stellt nicht nur einen Verstoß der betroffenen Person dar, sie erhöht auch die Gefahr von Unfällen. Es konnten während den Messungen 17 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und von der Polizei geahndet werden. Ein weiteres Augenmerk wurde auf die Einhaltung der Gurtpflicht und die missbräuchliche Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt gelegt. Auch hier mussten einige Autofahrerinnen und Autofahrer kontrolliert und auf die Einhaltung der Verkehrsregeln hingewiesen werden. Gleich 12 Fahrzeuginsassen waren nicht oder nicht korrekt angeschnallt gewesen. An der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer gab es erfreulicherweise nichts zu beanstanden, sehr wohl aber an den Fahrzeugen und deren Ladungen. Bei gleich drei Fahrzeugen lagen Mängel bei der Ladungssicherung vor.

Insgesamt stießen die Kontrollen bei der Bevölkerung auf Akzeptanz und Verständnis, die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass sie ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit sind. So wird die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis in Zukunft entsprechende Kontrollen durchführen.

