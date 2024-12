POL-SI: Polizist stellt zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle fest #polsiwi

Neunkirchen- Struthütten (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es zu einem Pkw-Brand in der Benzstraße in Struthütten gekommen. Ersten Erkenntnissen nach meldete ein Zeuge das Feuer bei der Rettungsleitstelle. Bei Eintreffen der Beamten stand der Renault bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte ebenfalls schon Fenster des daneben befindlichen Gebäudes beschädigt. Der Transporter brannte vollständig aus. ...

