POL-SI: Transporter steht in Vollbrand #polsiwi

Siegen (ots) - Am Montagabend (16.12.2024) ist es im Einmündungsbereich Leimbachstraße/ Wichernstraße in Siegen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 51-Jährige leicht verletzt wurde. Gegen 22:10 Uhr war eine 24-jährige Seat-Fahrerin auf der Wichernstraße in Richtung Leimbachstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich wollte sie nach links in Richtung ...

mehr