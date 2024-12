Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Verkehrsunfall auf HTS: Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am späten Montagnachmittag (16.12.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Hüttentalstraße (B54) in Siegen gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Gegen 17:00 Uhr waren eine 24- jährige Opel-Fahrerin, ein 49- jähriger Audi-Fahrer und ein 69- jähriger Dacia- Fahrer auf der HTS von Siegen in Richtung Kreuztal unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach kam es im Bereich der Anschlussstelle in Richtung Netphen aufgrund eines hohen Verkehrsaufkommens zu einem Rückstau. Der Audi- Fahrer und der Dacia-Fahrer verringerten daher ihre Geschwindigkeit. Aus bislang ungeklärter Ursache sah die 24-Jährige dies zu spät und fuhr dem Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi sodann auf den Dacia geschoben. Die Fahrzeuge waren alle nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 30 000 Euro geschätzt. Die 24- jährige Opel-Fahrerin und ihr 26-jähriger Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die HTS in Richtung Kreuztal voll gesperrt.

Die 24-Jährige erwartet eine Verkehrsunfallanzeige. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung bereits übernommen.

