POL-SI: 26-Jähriger versucht, sich Verkehrskontrolle zu entziehen und verunfallt #polsiwi

Siegen (ots) - Am Sonntag (15.12.2024) ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Emilienstraße in Siegen gekommen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die unbekannten Täter zwischen 13:50 Uhr und 20:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss. Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Regale. Ersten ...

mehr