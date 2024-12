Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Auto-Fahrerin missachtet Vorfahrt - eine Person verletzt #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagabend (16.12.2024) ist es im Einmündungsbereich Leimbachstraße/ Wichernstraße in Siegen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 51-Jährige leicht verletzt wurde.

Gegen 22:10 Uhr war eine 24-jährige Seat-Fahrerin auf der Wichernstraße in Richtung Leimbachstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich wollte sie nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger Skoda-Fahrer die Leimbachstraße stadtauswärts. Die Seat-Fahrerin missachtete die Vorfahrt des Skoda-Fahrers. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Eine 51-jährige Mitfahrerin der Seat-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Gegen die Skoda-Fahrerin ermittelt nun das Siegener Verkehrskommissariat wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell