Bundespolizeidirektion München: Lebensgefährliche mutmaßliche Schleusungsfahrt endet in der Sackgasse - Schleuser versucht, Dienstfahrzeug abzudrängen

Pfaffenhofen/Ilm (ots) - Am späten Dienstagabend (24. September) kam es zu einem Personenunfall am Bahnhof Pfaffenhofen/Ilm. Ein Mann wurde von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen. Die Landespolizei setzte die Bundespolizei Nürnberg gegen 23 Uhr in Kenntnis darüber, dass eine Person schwer verletzt am Bahnsteig 1 am ...

mehr