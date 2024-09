Bundespolizeidirektion München: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr / Wiesnbesucher betritt Gleise zum Urinieren

Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (21.September) ist am Haltepunkt Nürnberg-Rehdorf, ein 14-Jähriger auf eine anfahrende S-Bahn gesprungen. Der Fahrer konnte rechtzeitig halten und so ein Unglück verhindern. Gegen 22:10 Uhr hielt die S2 von Hartmannshof kommend am Haltepunkt Nürnberg-Rehdorf. Als die S-Bahn wieder in Richtung Nürnberger Hauptbahnhof anfuhr, sprang ...

