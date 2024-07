Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann verprügelt

Reglose Person auf Balkon

Lüdenscheid (ots)

Am Montag gegen 23.15 Uhr verprügelte eine größere Gruppe an der Obertinsberger Straße einen 40-jährigen Mann. Nachbarn hörten seine Hilfeschreie und informierten die Polizei über die Auseinandersetzung. Die Polizeibeamten trafen vor Ort einen 40-jährigen Mann. Der gab an, dass neben ihm ein junger Mann oder Jugendlicher auf einem Fahrrad angehalten und ihn angepöbelt habe. Kurz darauf seien drei bis fünf männliche Personen aus dem Tinsberger Schulweg dazu gekommen und hätten auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Zeugen sahen einen etwa 16-Jährigen mit einem schwarzen Motorradhelm wegrennen, der etwas auf Türkisch rief. Der 40-Jährige wurde vor Ort vom Notarzt versorgt, lehnte aber eine weitere Behandlung im Krankenhaus ab. Polizeibeamte sicherten Spuren. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am späten Abend weitere Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise geben - bitte melden unter Tel. 9099-0!

Kurz nach 23.30 Uhr entdeckte ein Zeuge an der Glatzer Straße auf einem Balkon eine regungslose Person, die nicht auf Rufe reagierte. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür. Der offenbar unter Drogen stehende, inzwischen wieder zu Bewusstsein gekommene 31-jährige Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei der Blutprobenentnahme leistete er Widerstand. Da bei ihm diverse Drogen gefunden worden, ordnete die Staatsanwaltschaft in der Nacht eine Wohnungsdurchsuchung an, bei der diverse weitere Drogen gefunden wurden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine vorläufige Festnahme an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

