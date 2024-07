POL-MK: Hundehalter nach Streit gesucht

Iserlohn (ots) - Vorsicht Hitze Ein 44-jähriger Iserlohner grillte am Dienstagnachmittag im Garten Am Drillenbusch. Die Asche aus der Feuerschule wurde in einem Kunststoffbehälter "entsorgt" und in einer Gartenhütte verwahrt. Am Abend war eine Rauchentwicklung an der Hütte feststellbar, um 21 Uhr brannte sie ab. Die Polizei ermittelt nun und rät, insbesondere beim einladenden warmen Grillwetter eine sachgemäßes ...

mehr