POL-MK: Spitzenreiter: Mit 91 statt 50 km/h gemessen

Altena (ots) - Am Wochenende wurde in ein Haus am Nalshof eingebrochen. Der Täter durchwühlte in der Wohnung Möbel. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei war nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

