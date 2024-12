Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Audi zieht 4-Meter-Tannenbaum auf HTS hinter sich her - Polizei sucht nun Zeugen - #polsiwi

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

Bei diesem Tannenbaumtransport ist gestern Abend (18. Dezember) auf der HTS einiges schiefgelaufen.

Gegen 23:23 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf. Ein Audi mit Olper Kennzeichen (OE-M...) habe auf der HTS kurz zuvor einen Tannenbaum auf der HTS verloren.

Das Besondere an diesem Geschehen: Der fast vier Meter große Tannenbaum war mit einem Seil am Fahrzeugheck befestigt und wurde auf der Fahrbahn schleifend hinter dem Pkw hergezogen. Dabei waren Audi und Tannenbaum laut einem nachfolgenden Pkw-Fahrer mit ca. 90 km/h zu schnell unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Hammerhütte (Freudenberger Straße) riss der Baum dann ab und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der nachfolgende 30-jährige Autofahrer konnte gerade noch abbremsen und ausweichen. Der Audi beschleunigte anschließend und setzte seine Fahrt in Richtung Kreuztal fort.

Die eingesetzten Beamten entfernten den Baum von der Fahrbahn. Woher der Baum stammt, ist unklar. Aufgrund der späten Uhrzeit ist zu vermuten, dass die Tanne von einem Grundstück / aus der Innenstadt entwendet wurde.

Das Verkehrskommissariat hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Der Halter des Fahrzeuges steht mittlerweile fest. Wer den Audi zu diesem Zeitpunkt gefahren hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aufgrund der Gefährdung des 30-Jährigen Pkw-Fahrers dürfte den Fahrer / der Fahrerin ein Strafverfahren wegen eines Gefährdungsdeliktes erwarten.

Die Ermittler bitten Zeugen, die etwas zu dem Fahrer / der Fahrerin oder der Herkunft des Baumes sagen können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden. Gleiches gilt für Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise ebenfalls durch den unsachgemäßen Transport gefährdet wurden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell