POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Beschädigung von Fahrzeugreifen

Voerde (ots) - Am Dienstag zwischen 17.30 und 18.10 Uhr brachen Diebe in ein Einfamilienhaus am Kurfürstenring ein. Um ins Haus zu kommen, hebelten sie ein Kellerfenster auf. Die Täter stahlen Geld aus einer Geldbörse. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft, ob die Kriminellen noch mehr entwendeten. Zeugen können ihre Hinweise an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 richten. DF ...

