POL-WES: Voerde - Einbrecher stehlen Geld

Sonsbeck (ots) - Am Dienstag zwischen 17 und 21 Uhr brachen Unbekannte in zwei Häuser an der Akazienstraße und Weberstraße ein. Polizeibeamte stellten an der Erdgeschosswohnung an der Akazienstraße Hebelspuren an einem Fenster und Schäden an der Innenseite der Eingangstür fest. Die Täter durchwühlten nach ersten Erkenntnissen ein Zimmer. Ob sie etwas stahlen, ...

