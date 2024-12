Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Festnahme nach versuchtem Einbruch

Polizei sucht nach zweitem Täter und bittet um Hinweise

Moers (ots)

Am Dienstag um 20.15 Uhr versuchten zwei Männer in einen ehemaligen Saunaclub am Eurotec-Ring einzubrechen.

Polizeibeamte stellten fest, dass eine Videokamera an dem Gebäude entwendet wurde.

Im Rahmen der Durchsuchung des Geländes entdeckten sie einen 34-Jährigen, der sich in einer Grillhütte versteckte.

Bei der Durchsuchung des Rucksacks des Moersers fanden die Einsatzkräfte Einbruchswerkzeug und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie sucht den Komplizen des 34-Jährigen. Dieser ist etwa 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, schlank und trug eine dunkle Cap.

Hinweise zu dem Mittäter und weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen.

DF (Ref. 241217-2155)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell