POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Alpen (ots) - Am Montag um 19.35 Uhr versuchten Einbrecher in einen Bungalow an der Straße Bernshuck einzubrechen. Die Bewohnerin beobachtete, wie die Täter Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam öffnen wollten. Alarmierte Polizeibeamte stellten Schäden an den Fenstern fest. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie sucht zwei Männer. Sie werden so beschrieben: dunkel gekleidet; zudem trugen sie Turnschuhe, Basecaps ...

mehr