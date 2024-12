POL-WES: Alpen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch

Neukirchen-Vluyn (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr brachen Unbekannte in zwei Schulen am Herkweg und an der Tersteegenstraße ein. Polizeibeamte stellten an einer Schule am Herkweg fest, dass ein Kellerfenster aufgehebelt wurde. Zudem brachen die Täter die Tür eines Büros auf. Sie stahlen eine Musikbox des Herstellers Teufel (Ref. 41216-0849). In eine Schule an der Tersteegenstraße ...

