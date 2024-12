POL-WES: Wesel - 47-Jähriger wirft Jacke auf Rettungssanitäterin

Dinslaken (ots) - Am Samstag zwischen 16.30 und 23 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang in zwei Einfamilienhäuser am Holzweg. Aus dem ersten Haus stahlen die Unbekannten hochwertigen Schmuck. Sie gelangten in das Haus, indem sie ein Kellerfenster gewaltsam öffneten. (Ref. 241214-2340). Beim zweiten Haus schlugen die Täter ein Kellerfenster ein, um in ...

