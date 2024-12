Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei bittet um Hinweise nach zwei Einbrüchen

Dinslaken (ots)

Am Samstag zwischen 16.30 und 23 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang in zwei Einfamilienhäuser am Holzweg.

Aus dem ersten Haus stahlen die Unbekannten hochwertigen Schmuck. Sie gelangten in das Haus, indem sie ein Kellerfenster gewaltsam öffneten. (Ref. 241214-2340).

Beim zweiten Haus schlugen die Täter ein Kellerfenster ein, um in das Innere zu gelangen. Derzeit ist noch offen, ob sie etwas entwendeten.(Ref. 241214-2100).

Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie ruft Zeugen dazu auf, Auffälligkeiten rund um die Einbrüche der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 mitzuteilen.

DF

