POL-WES: Dinslaken - Pkw-Fahrer begeht drei Verkehrsverstöße

Moers (ots) - Am Samstag zwischen 16.45 und 18 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Holdenberger Straße ein. Um ins Gebäude zu gelangen, warfen sie eine Fensterscheibe neben der Eingangstür ein. Ob die Täter etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen. DF (Ref.-Nr. ...

