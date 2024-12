POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Diebstählen aus Firmenfahrzeugen

Dinslaken (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, stahlen Diebe Geld aus einer Apotheke an der Bahnstraße. Die Täter warfen die Schaufensterscheibe mit einem Pflasterstein ein und entwendeten Bargeld. Ob sie noch mehr mitnahmen, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in ...

mehr