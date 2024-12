POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte sprengen Kondomautomaten

Wesel (ots) - In den frühen Abendstunden des 13.12.2024 kam es im Weseler Ortsteil Fusternberg zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch in Einfamilienhäuser. In der Zeit zwischen 18:25 und 19:37 Uhr überstiegen drei männliche Personen einen Zaun an einem Grundstück an der Straße an der Brauerei, gelangten so in den Garten und hebelten die Zugangstür zur Küche eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten ...

mehr