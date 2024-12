Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrüche in Einfamilienhäusern in Fusternberg

Wesel (ots)

In den frühen Abendstunden des 13.12.2024 kam es im Weseler Ortsteil Fusternberg zu einem versuchten und einem vollendeten Einbruch in Einfamilienhäuser.

In der Zeit zwischen 18:25 und 19:37 Uhr überstiegen drei männliche Personen einen Zaun an einem Grundstück an der Straße an der Brauerei, gelangten so in den Garten und hebelten die Zugangstür zur Küche eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten im Haus mehrere Räume und entwendeten Wertgegenstände aus einem Tresor.

Gegen 19:50 Uhr wurde durch unbekannte Personen die Scheibe eines Wintergarten an einem Einfamilienhaus eingeschlagen. Augenscheinlich fühlten sie sich gestört und flüchteten unmittelbar darauf, ohne in das Haus zu gelangen. Es entstand lediglich Sachschaden. In diesem Zusammenhang wurden vier Personen beobachtet, welche in einen grauen BMW stiegen und sich mit diesem über die Clarenbachstraße in Richtung Niederrheinhalle entfernten. Ob diese oder das Fahrzeug mit den Taten in Zusammenhang stehen, ist nicht gesichert.

Zeugen die sachdienliche Hinweise machen können oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell