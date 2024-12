Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken/Aldenrade: Drogendealer festgenommen

Dinslaken (ots)

Zivile Ermittler der Polizei Wesel beobachteten am Mittwochmittag (11. Dezember, 11:55 Uhr) einen Mann (48 Jahre alt) auf dem Vorplatz der Neutorgalerie in Dinslaken, der sich scheinbar nervös verhielt. Dass die Beamten den richtigen Riecher hatten, sollte sich später herausstellen.

Der Verdächtige traf an einer dortigen Bahnhaltestelle auf einen 24-Jährigen. Gemeinsam stiegen sie in die S-Bahn, fuhren in Richtung Walsum und verließen die Bahn an der Haltestelle "Walsum Betriebshof". Die Kripo-Beamten folgten dem Duo unauffällig in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Dort konnten die Polizisten beobachten, dass sich die Männer mit einem weiteren Verdächtigen trafen und eine Plastiktüte gegen Bargeld getauscht wurde.

Die Einsatzkräfte wiesen sich als Polizisten aus. Sie durchsuchten das Trio und fanden bei dem 22-Jährigen Betäubungsmittel, Bargeld und Mobiltelefone. Alle drei müssen sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Die Beamten nahmen den 22-jährigen Dealer fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde beim Amtsgericht Duisburg ein Haftbefehl beantragt, der am Donnerstag (12. Dezember) antragsgemäß erlassen wurde.

Nun erwartet auch ihn ein Strafverfahren.

