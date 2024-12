POL-WES: Wesel - 76-Jähriger fährt mit Auto in den Gegegnverkehr

Wesel (ots) - Am Donnerstag um 13.25 Uhr fuhr ein Pkw-Fahrer eine Fußgängerin an der Kreuzung Ackerstraße/Barthel-Bruyn-Weg an. Die 13-Jährige lief auf dem Gehweg des Barthel-Bruyn-Wegs. Als sie an einer Ampel an der Kreuzung mit der Ackerstraße die Fahrbahn überqueren wollte, erfasste sie ein schwarzer Audi-Pkw. Dabei wurde die Schülerin aus Wesel leicht verletzt. Der Fahrer stieg aus, erkundigte sich nach dem ...

