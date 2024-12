Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Alpen (ots)

Am Donnerstag um 16.15 Uhr verschaffte sich eine Frau Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Wallstraße. Als sie von der 68-jährigen Bewohnerin bemerkt wurde flüchtete sie mit einem Komplizen und wendete bei der Flucht Gewalt an.

Nach derzeitigem Kenntnisstand klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Haustür und erkundigte sich bei der Bewohnerin nach dem Weg zum Bahnhof. Die 68-Jährige beobachtete, wie die Frau zunächst aus dem Haus Richtung Bahnhof ging, dann aber wieder zurücklief. Kurze Zeit später nahm sie im Gebäude Schritte wahr und kündigte an, dass sie die Polizei rufen werde. Daraufhin rannten die Frau und ein Komplize an ihr vorbei aus dem Haus und schubsten sie zur Seite.

Die Alpenerin beschreibt die Täter wie folgt:

Die Täterin war circa 20 Jahre alt, bekleidet mit Jeanshose und dunkler Jacke und sprach fließend Deutsch. Der Mittäter ist demnach ebenfalls etwa 20 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jacke und einen dunklen Rucksack.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

