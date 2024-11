Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Berauschter Mann verursacht Verkehrsunfall in Ganderkesee und greift Polizeibeamten an +++ Auch Helfer ist alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Ein berauschter Mann hat am Samstag, 23. November 2024, gegen 23:00 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ganderkesee verursacht. Er entfernte sich vom Unfallort und griff später einen Beamten der Polizei an.

Der 37-jährige Mann aus dem Kreis Verden befuhr mit einem Pkw den Schlutterweg in Richtung Schlutter. In einer leichten Rechtkurve kam er mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und auf dem abschüssigen Grünstreifen zum Stillstand. Da er sich aus der misslichen Lage nicht alleine befreien konnte, verständigte er einen Bekannten, der mit einem Transporter zum Unfallort kam und den Pkw aus dem Graben zog. Beide Männer entfernten sich vom Unfallort. Zeugen hatten das Vorgehen aber beobachtet und zwischenzeitlich die Polizei verständigt. Eine Kontrolle erfolgte noch im Nahbereich.

Sowohl der 37-jährige Mann aus Verden als auch der 31-jährige Delmenhorster, der bei der Bergung des Pkws behilflich war, wirkten berauscht. Während der 31-Jährige eine Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille aufwies, verweigerte der 37-Jährige sämtliche Tests und reagierte sofort aggressiv. Für den Transport zur Dienststelle sollten ihm Handfesseln angelegt werden. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich, ergriff den Kopf eines Beamten und stürzte mit ihm zu Boden. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Der 37-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Auch gegen den 31-jährigen Delmenhorster wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Beiden Männern mussten Blutproben entnommen werden.

