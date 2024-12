POL-WES: Schermbeck - Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Alpen (ots) - Am Donnerstag um 16.15 Uhr verschaffte sich eine Frau Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Wallstraße. Als sie von der 68-jährigen Bewohnerin bemerkt wurde flüchtete sie mit einem Komplizen und wendete bei der Flucht Gewalt an. Nach derzeitigem Kenntnisstand klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Haustür und erkundigte sich bei der Bewohnerin nach dem Weg zum Bahnhof. Die 68-Jährige ...

