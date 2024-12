POL-WES: Wesel - Unfallflucht: Polizei fahndet nach Audi-Fahrer

Schermbeck (ots) - Am Donnerstag zwischen 16.30 und 19 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Malberger Straße ein. Polizeibeamte stellten fest, dass sich hinter der Garage eine Leiter befand und das Fenster über der Garage aufgehebelt wurde. Während des Einbruchs beschädigten die Täter mehrere Lichtstrahler. In der oberen Etage durchwühlten sie Räume und Schränke. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit ...

