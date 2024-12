POL-WES: Dinslaken - Diebe stehlen Geld aus Apotheke

Wesel (ots) - Am Sonntag, 15.12.2024, gegen 18:00 Uhr betrat ein männlicher Täter eine Tankstelle am Kaiserring in Wesel. Der Unbekannte forderte das Bargeld aus der Kasse unter gleichzeitiger Androhung von Gewalt. Nachdem der 19-jährige Kassierer das Geld übergeben hatte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Isselstraße. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Der Täter wird wie ...

