Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw durch Flaschenwurf beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag (18. Juni 2024) demolierten unbekannte Täter einen, in der Vogelwoogstraße geparkten, blauen Peugeot 3008. Nach aktuellen Erkenntnissen warfen die Verdächtigen eine Bierflasche auf das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum von 18 Uhr bis 8 Uhr etwas beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |jm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell