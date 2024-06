Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nötigung im Straßenverkehr - Wer hat den Vorfall beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen, gegen 7 Uhr, kam es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern im Stadtteil Morlautern. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 59-jähriger mit seinem Pkw auf der Galappmühler Straße. An der Ampel der Einmündung "Waschmühle" musste der Kia Fahrer verkehrsbedingt halten. Die Fahrerin eines grauen Opel Corsa drängelte sich jedoch an dem wartenden Pkw vorbei. Nachdem die Ampel grün wurde, soll die Frau in der Morlauterer Straße mehrere offensichtlich grundlosen Bremsvorgängen durchgeführt haben. Auch habe sie dabei den Mittelfinger gezeigt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung. Wer hat die Situation beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |jm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell