Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Täter brechen in zwei Schulen ein

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr brachen Unbekannte in zwei Schulen am Herkweg und an der Tersteegenstraße ein.

Polizeibeamte stellten an einer Schule am Herkweg fest, dass ein Kellerfenster aufgehebelt wurde. Zudem brachen die Täter die Tür eines Büros auf. Sie stahlen eine Musikbox des Herstellers Teufel (Ref. 41216-0849).

In eine Schule an der Tersteegenstraße drangen Einbrecher ebenfalls über ein Fenster ins Gebäude ein. Sie entwendeten einen Tresor mit Geld (Ref. 241216-0926).

Die Kriminalpolizei prüft in beiden Fällen, ob die Diebe noch mehr Wertsachen mitnahmen. Sie bittet Zeugen, dass sie ihre Hinweise an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 richten.

