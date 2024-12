Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Einbrüche in Wohnung und Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Sonsbeck (ots)

Am Dienstag zwischen 17 und 21 Uhr brachen Unbekannte in zwei Häuser an der Akazienstraße und Weberstraße ein.

Polizeibeamte stellten an der Erdgeschosswohnung an der Akazienstraße Hebelspuren an einem Fenster und Schäden an der Innenseite der Eingangstür fest. Die Täter durchwühlten nach ersten Erkenntnissen ein Zimmer. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit noch unklar. (Ref. 241217-1830).

In das Einfamilienhaus an der Weberstraße gelangten die Täter, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Sie entwendeten Schmuck. (Ref. 241217-2200).

Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung setzen.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell