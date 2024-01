Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am 30.01.2024 um 11:40 Uhr überprüfte die Bundespolizei Reisende am Bahnhof in Gronau. Hierbei wurden auch die Personalien eines 50-jährigen Deutschen mit den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Es konnte ermittelt werden, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Münster mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung gesucht wird. Das Amtsgericht Coesfeld hat ihn im Jahr 2016 zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Da er die geforderte Restgeldstrafe von 990 Euro nicht bezahlen konnte, wurde der Verurteilte noch vor Ort verhaftet und zu den Diensträumen der Bundespolizei nach Gronau gebracht. Bei der Durchsuchung der Person sind zudem noch 1 Gramm Amphetamin sichergestellt worden. Daher muss er sich in einem erneuten Strafverfahren hierfür verantworten. Zum Haftantritt brachte die Bundespolizei den Mann zur Verbüßung der 33-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Münster.

