Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz in der Stuttgarter Innenstadt am Samstag

Stuttgart-Mitte (ots)

Anlässlich mehrerer angemeldeter Demonstrationen wird die Polizei am Samstag (22.03.2025) in der Stuttgarter Innenstadt präsent sein. Es werden mehrere Hundert Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Hierbei wird auch eine Polizeidrohne eingesetzt. Die Polizei informiert am Einsatztag über das Geschehen in den sozialen Netzwerken, Facebook (@PolizeiStuttgart), X (@PP_Stuttgart) und Instagram (@polizei.bw.stuttgart). Aufgrund der Versammlungen und den begleitenden polizeilichen Maßnahmen sind in der Innenstadt Verkehrsbeeinträchtigungen sowie zeitweise Straßensperrungen zu erwarten. Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger, diese Einschränkungen zu berücksichtigen und gegebenenfalls alternative Routen zu nutzen. Unter folgendem Link finden Sie weiterführende Informationen der Stadt Stuttgart: https://www.stuttgart.de/pressemitteilungen/2025/maerz/demonstrationen-in-stuttgart-verkehrsbehinderungen-am-samstag-erwartet.php

