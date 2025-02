Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallflucht in Bremerhaven-Lehe: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von Unfallflucht im Stadtteil Lehe und bittet hierzu um Hinweise. Der Vorfall ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen am Freitag, 21. Februar, gegen 16.10 Uhr im Bereich Lange Straße/Bernhard-Krause-Straße. Dort hatte ein Bremerhavener seinen VW ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in einem mutmaßlich dunklen Pkw die Lange Straße in nördlicher Richtung und kollidierte mit dem geparkten Wagen, wodurch dessen Außenspiegel abfiel. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei (Telefon: 0471/953-4444) nimmt Hinweise entgegen.

