POL-Bremerhaven: Verdächtiger Taschenlampenschein in leerstehendem Haus: Aufmerksamer Nachbar verhält sich richtig

Bremerhaven (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar hat die Polizei am Mittwochabend, 19. Februar, über einen möglichen Einbruch in der sogenannten Bürgerparksiedlung informiert. In einem aktuell leerstehenden Haus hatte der Anwohner Taschenlampenschein gesehen. Auch ein Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen sei ihm aufgefallen. Mit mehreren Streifenwagen fuhren die Beamten gegen 19.30 Uhr zu dem Einfamilienhaus in der Straße Auf der Bark. Dort trafen sie auf das Fahrzeug und mehrere Personen. Es stellte sich heraus, dass die neuen Eigentümer des Hauses Arbeiten in dem Objekt ausgeführt hatten. Dies konnten sie mit den entsprechenden Dokumenten belegen. Da die Elektrik im Erdgeschoss noch unvollständig sei, habe man sich mit Taschenlampen beholfen. Daraufhin war der Einsatz für die Polizei beendet. Dennoch ist das Verhalten des aufmerksamen Nachbarn zu loben. Denn es gilt: Rufen Sie beim Verdacht auf eine Straftat stets die Polizei unter dem Notruf 110 an und schildern Sie Ihre Beobachtungen - lieber einmal zu viel als zu wenig.

Weitere Verhaltenstipps in Sachen Einbruchschutz finden Sie hier: https://www.polizei.bremerhaven.de/eigenes-verhalten-kontrollieren.html

