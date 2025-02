Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte brechen in zwei Wohnhäuser ein: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser im Stadtnorden hat die Polizei Bremerhaven jetzt aufgenommen und bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise. Zwischen Sonntag, 16. Februar, 20.30 Uhr, und dem gestrigen Montag, 6 Uhr, sind unbekannte Täter bei einem derzeit leerstehenden Einfamilienhaus an der Straße Im Grabensmoor eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten sie gewaltsam eine Fensterscheibe und gelangten so in das Haus. Hier trennten sie vorhandene Kupferrohre ab, nahmen diese mit und entkamen unbemerkt. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Montag, 17. Februar, zwischen 19.50 und 21.40 Uhr in einem Einfamilienhaus im Bereich Ratiborer Straße/Beuthener Straße. Hier gelangten die Täter offenbar über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Haus und durchwühlten die Räume nach Wertgegenständen. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat oder der Polizei sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell