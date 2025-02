Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorroller gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Einen Motorroller haben Unbekannte in der Zeit von Samstag, 15. Februar, 22 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, in Bremerhaven-Geestemünde gestohlen. Das rote Zweirad war im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Arndtstraße abgestellt und abgeschlossen. Ersten Erkenntnissen zufolge überwanden der oder die Täter die Sicherung und entfernten sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Am Roller war zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen 486 ABW angebracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

