Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz/Brodenbach - Zeugenaufruf der Polizei Koblenz

Koblenz (ots)

Die Kriminaldirektion Koblenz überprüft derzeit einen Sachverhalt und bitte um Zeugenhinweise. Insbesondere suchen wir Personen, die am Dienstagabend in Koblenz und im Bereich Hubertushöhe (Brodenbach) mögliche relevante Beobachtungen gemacht haben.

Dazu haben wir folgende Fragen:

1.

Wer hat am Dienstag, dem 28.01.2025, gegen 17.40 Uhr, in Koblenz beobachtet, dass eine männliche Person am Fußgängerüberweg im Kreuzungsbereich Löhrstraße/Friedrich-Ebert-Ring (Herz-Jesu-Kirche) in einen grauen PKW der Marke Kia eingestiegen ist.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt - dunkle Haare, "Igelfrisur" - dunkle Kleidung - dunkelgraues Halstuch

2.

Wer hat am gleichen Abend zwischen 18.30-19.00 Uhr eine so beschriebene Person im Bereich der K 72, Hubertushöhe (Brodenbach) gesehen, die dort möglicherweise zu Fuß oder per Anhalter unterwegs war.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261/92156-390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell