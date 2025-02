Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannter Täter beraubt Senior in Bremerhaven-Lehe - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Ein unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend, 13. Februar, einen Senioren in Bremerhaven-Lehe in dessen Wohnung beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen gegen 21.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/Lutherstraße. Ein Mann klopfte an der Wohnungstür des betagten Bremerhaveners. Als der Senior öffnete, bat der Unbekannte unter einem Vorwand um Einlass. Als der Bremerhavener den Fremden nicht einlassen wollte, drückte dieser gewaltsam die Eingangstür auf und gelangte so in die Wohnung. Der Senior fiel dabei um, verletzte sich leicht und konnte keine Gegenwehr leisten. Der Täter durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen und entkam mit einer dreistelligen Bargeldsumme. Kurz darauf entdeckte eine Nachbarin den Senioren in dessen hilfloser Lage und alarmierte über den Notruf 110 die Polizei. Der Täter wird beschrieben als ca. 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte kurze Haare und war mit einer grauen oder beigefarbenen Jacke bekleidet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Telefon 0471/953-4444 zu informieren.

Hier gibt es Tipps der Polizei zum Schutz vor Dieben und Betrügern an der Haustür: https://polizei.bremerhaven.de/blog-leser/sicherheit-an-der-haustuer-wie-sich-senioren-vor-dieben-und-betruegern-schuetzen-koennen-2.html

