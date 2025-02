Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Räuberischer Diebstahl in Geestemünde: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt im Fall eines räuberischen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich zwar bereits am 13. Januar 2025, allerdings an einer belebten Stelle in Bremerhaven-Geestemünde, sodass die Möglichkeit besteht, dass Zeugen etwas beobachtet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde an jenem Montag gegen 18.10 Uhr ein 31-Jähriger auf dem Konrad-Adenauer-Platz in der Nähe seines Fahrzeugs von mehreren Personen zusammengeschlagen. Zuvor hatte es zwischen dem Geschädigten und den weiteren Personen offenbar Streit um Geld gegeben. Die Angreifer seien nach der Tat mit zwei Fahrzeugen vom Konrad-Adenauer-Platz in unbekannte Richtung geflohen. Der 31-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Augenzeugen, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell