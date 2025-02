Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven nimmt mutmaßliche Räuber vorläufig fest

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat in der Nacht zum heutigen Dienstag, 18. Februar, zwei mutmaßliche Räuber in Bremerhaven-Lehe gestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Tatverdächtigen in der Nacht in einem Haus an der Körnerstraße mit weiteren Männern aneinandergeraten. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung hätten die 21 und 23 alten Männer ihnen Kontrahenten dabei deren Mobiltelefone abgenommen und seien anschließend aus der betroffenen Wohnung gegangen. Die 18 und 19 Jahre alten Geschädigten blieben augenscheinlich unverletzt. Sie alarmierten die Polizei, die kurz darauf die Tatverdächtigen unweit des Tatorts vorläufig festnahm. Die geraubten Handys hatten sie jedoch nicht mehr bei sich. Die 21 und 23 Jahre mutmaßlichen Räuber wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Dort ergaben freiwillig durchgeführte Tests, dass beide Tatverdächtige offenbar unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol standen. Die Ermittlungen dauern an.

