Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Stark alkoholisierte Autofahrerin versucht nach Unfall zu flüchten

Bremerhaven (ots)

Eine mutmaßlich stark alkoholisierte Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag, 18. Februar, in Bremerhaven-Lehe einen Unfall verursacht. Anschließend versuchte sie, vom Unfallort zu flüchten. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf dem Gelände einer Autowaschanlage an der Stresemannstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Fahrzeug aus einer der Staubsaugerboxen. Dabei prallte sie in die Fahrzeugseite eines 19-Jährigen, der das Gelände ordnungsgemäß befuhr. Anschließend bestritt sie offenbar, einen Unfall verursacht zu haben, und versuchte, sich von der Waschanlage zu entfernen. Der 19-jährige Geschädigte stellte sich der Frau jedoch in den Weg und hielt sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten auf. Die Einsatzkräfte stellten bei der 65-Jährigen mehrere Anzeichen für ein ausgeprägte Alkoholisierung fest. Vor der Blutentnahme im Polizeigewahrsam ergab ein Atemalkoholtest bei der Frau einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die auf rund 6000 Euro geschätzt werden. Die Polizei fertigte Anzeigen, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell