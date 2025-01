Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Container - Streit auf Rolltreppe - Hoteleinbruch - Taschendiebe

Lüdenscheid (ots)

Am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr brannte an der Winkhauser Straße ein Altpapiercontainer. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem möglichen Verursacher verlief ohne Erfolg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Altpapiercontainer wurde komplett zerstört, ein weiterer Container beschädigt.

Am Montag gegen 14 Uhr kam es auf einer Rolltreppe im Stern-Center zu einem Streit zwischen einem 53-Jährigen und einem 18-Jährigen. Der Ältere soll den Jüngeren am Hals gepackt und geschubst haben, so dass der 18-Jährige rücklings auf die Rolltreppe gestürzt sein soll. Der 53-Jährige sagt, der 18-Jährige habe ihn bedrängt. Der aggressiv auftretende Geschädigte und sein Begleiter erhielten von der Polizei Platzverweise, der 53-Jährige eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Unbekannte sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Hotel an der Kalver Straße eingedrungen. Sie brachen die Eingangstür eines Kosmetikstudios auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren.

Eine 72-Jährige wurde am Montag beim Einkaufen in der Innenstadt bestohlen. Gegen 11 Uhr bezahlte sie Ware in einer Apotheke in der Wilhelmstraße und verstaute ihre Geldbörse im Rucksack. Von dort ging sie zu ihrem Pkw, der am Ramsberg parkte, und fuhr los. Bei ihrem nächsten Halt vor einem Geschäft stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. (cris)

