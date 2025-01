Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus und Bestechung

Iserlohn (ots)

Auto demoliert

In der Schlenke haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag zwischen 17-9 Uhr die Windschutzscheibe eines blauen VWs zerkratzt, nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Geld statt Punkte

Ein 32-Jähriger aus Iserlohn fuhr gestern Abend zwischen 18 und 19 Uhr nahe des Barendorfs trotz Rotlicht mit seinem Pkw an einer Ampel vorbei - das blieb nicht unbemerkt und es kam zu einer Verkehrskontrolle. Ein Rotlichtverstoß bringt in diesem Fall einen Punkt in Flensburg mit sich - den konnte der Fahrer scheinbar nicht gebrauchen: Er bot den Beamten Bargeld an, um einer Ahndung des Verstoßes zu entkommen. Das Angebot wurde mehrfach abgelehnt, eine Anzeige wegen versuchter Bestechung eingeleitet und der Rotlichtverstoß geahndet. Um solchen Fällen vorzubeugen rät die Polizei, bei Grünlicht die Ampel zu passieren. Das ist günstiger und weniger gefährlich. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell