POL-Bremerhaven: Nächtlicher Einbruch - Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter sind am späten Mittwochnachmittag, 19. Februar, in ein Einfamilienhaus am Debstedter Weg in Bremerhaven-Leherheide eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16.30 und 19.15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über eine rückwärtige Tür Zugang zum Haus und durchsuchten sämtliche Räume nach ...

